Сергей Пономарев: Ситуация на кыргызско-казахской границе – политическая проблема

«Это [ситуация на границе] с нашей точки зрения просто политическая проблема», – заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент Ассоциации рынков КР, вице-президент Ассоциации «Дордой» Сергей Пономарев. По его словам, «это не контрабанда, не экономические вопросы, это – политика».

«Каким образом наша молочная, мясная, швейная и сельхозпродукция, каким образом это все называется контрабандой? Это все произведено здесь, в нашей стране, и в формате ЕАЭС по процедурам происходят свободное перемещение грузов, товаров, финансов, рабочих групп и просто людей», – напомнил Сергей Пономарев. Он добавил, что произведенное в КР «однозначно не является контрабандой», но признал, что никаких объяснений по этому вопросу пока не поступает.

Глава Ассоциации рынков КР также выразил пожелание о том, что «хотелось бы услышать со стороны чиновников Казахстана, каким образом TIR-овские машины, которые идут из Турции, Ирана, Китая транзитом через Казахстан непосредственно к получателю – субъектам бизнеса в КР – являются контрабандой». «На каком основании TIR-овские машины вскрываются, открываются пломбы, проверяется наличие товара? Это нарушение международных конвенций», – заметил Сергей Пономарев.

Между тем председатель профсоюза рынка «Дордой» Дамира Доолоталиева рассказал, что через границу не пропускаются и пустые фуры.

25 октября в рамках саммита глав правительств стран ЕАЭС премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил «существенное расхождение» данных по объему товарооборота между Кыргызстаном и Китаем, и подчеркнул, что усиленный контроль на границе с Кыргызстаном «не направлен специально, каким-то образом в отношении кыргызской стороны».

В ответ правительство КР 27 октября обнародовало официальный комментарий в ответ на слова премьер-министра Казахстана, отметив, что «заявление Бакытжана Сагинтаева, в большей степени направлено на оправдание действий РК по нарушению норм прав ЕАЭС и ВТО, и по отдельным моментам не соответствует действительности».