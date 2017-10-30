Российский посол прокомментировал перевод казахского алфавита на латиницу

Россия с уважением относится к решению Астаны перевести алфавит казахского языка на латиницу. Как сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода), об этом сегодня заявил посол России в Казахстане Михаил Бочарников. «Казахстан – одно из государств, где русский язык по Конституции имеет официальный статус. Россия с пониманием и уважением относится к решению суверенного Казахстана о предстоящем переходе государственного языка на латиницу», – сказал Бочарников на встрече парламентариев Казахстана и России.

«При этом позиция русского языка, как мы можем судить по твердым заявлениям президента Нурсултана Назарбаева и других официальных лиц Казахстана, сохранится, а преподавание языка и на нем в казахстанской средней школе продолжится, поскольку свободное владение граждан страны русским языком рассматривается руководством республики как важное культурное преимущество Казахстана», – добавил он.

По словам российского дипломата, преподаватели русского языка по-прежнему востребованы в Казахстане. «Уже сейчас мы имеем информацию от официальных инстанций Казахстана о высокой востребованности преподавателей русского языка, о заинтересованности увеличения их числа, а также в открытии в Казахстане новых филиалов российских вузов. Российская сторона нацелена на оказание этому своего содействия», – сказал Бочарников.

На прошлой неделе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Правительству поручено образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить «поэтапный» перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года и принять меры для перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Некоторые эксперты рассматривают такую меру как попытку придать особое значение казахской культуре и дистанцироваться от влияния России.

Назарбаев утвердил казахский алфавит на латинице и поручил перейти на него до 2025 года. Видео «Настоящего Времени».

​