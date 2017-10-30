НАК: Рейс в Нью-Йорк был задержан из-за закрытия пространства

29 октября произошла задержка рейса HY101 «Ташкент-Нью-Йорк» НАК «Узбекистон хаво йуллари», который выполняет Boeing 787−8 Dreamliner. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, самолет вылетел из Ташкента на 1 час 30 минут позже времени отправления согласно расписанию.

Причиной задержки стало закрытие воздушного пространства в зоне ответственности Мурманского центра обслуживания воздушного движения на северо-западе России.

В результате взаимодействия с коллегами из России Национальная авиакомпания подобрала альтернативный маршрут, проверила его на предмет безопасности полета, после чего самолет вылетел из ташкентского аэропорта.

Для удобства пассажиров на время задержки рейса им было предложено обслуживание на борту самолета без возвращения в аэровокзал, сообщила авиакомпания.