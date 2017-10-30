Перемены в отношениях стран Центральной Азии

На минувшей неделе в Центральной Азии между Казахстаном и Кыргызстаном продолжился обмен взаимными обвинениями, в Таджикистане получила продолжение антииранская кампания. Между тем после длительного перерыва глава Узбекистана посетил Турцию.

Период завершения восхвалений и начала обвинений

После сделанного 7 октября заявления президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес казахстанского коллеги Казахстан выставил блокпосты на границе с Кыргызстаном и усилил пограничный контроль. Вначале Астана объяснила эти действия «плановой пограничной операцией», затем «мерами безопасности накануне президентских выборов в Кыргызстане 15 октября», позднее попыталась объяснить их «требованиями законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». Обычно на усиленный режим несения службы переходит пограничная служба страны, в которой проходят выборы. Поэтому усиление мер безопасности на казахстанско-кыргызской границе создало впечатление, что выборы проходят не в Кыргызстане, а в Казахстане.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване 25 октября обвинил Кыргызстан в сокрытии товара из Китая и нарушении таможенного и налогового законодательства ЕАЭС.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время церемонии принятия верительных грамот от зарубежных послов 27 октября выразил разочарование в Евразийском экономическом союзе и остановился на вопросах строительства железной дороги в обход Казахстана для удобства транспортировки. Атамбаев заявил, что «последние события на кыргызско-казахской границе показали необходимость срочного проектирования и строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан», хотя прежде он сам выступал то «за», то «против» строительства этой дороги. «Эти события показали, что нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и слишком надеяться на ЕАЭС», сказал он.

– Потому что ну не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире, – заявил президент Атамбаев.

В интервью казахстанскому государственному телеканалу накануне своего первого официального визита в Астану в 2014 году он назвал Казахстан «прямым наследником Золотой Орды» и произнес слова восхваления в адрес Назарбаева. В ходе этого своего официального визита и во время церемонии открытия таможенных границ в рамках ЕАЭС в 2015 году Атамбаев продолжал называть Назарбаева «старшим братом». Тогда же он и сказал, что между двумя странами «не должно быть шлагбаумов».

Однако, по всей видимости, прошедшая в сентябре встреча президента Казахстана Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым – оппонентом кандидата от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбая Жээнбекова, которого перед выборами публично поддержал покидающий президентский пост Атамбаев, – стала причиной не только «шлагбаумов», но и усиления режима пограничного контроля на границе между двумя странами.

Похоже, что ситуация на границе останется в этом виде, пока избранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не приступит к своим обязанностям и не огласит свою политику. Между тем 10 ноября Кыргызстан намерен выступить в комитете по торговле Всемирной торговой организации (ВТО) со спецдокладом о ситуации на границе между двумя странами.

Срок полномочий президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. В Казахстане 1 декабря отмечают День первого президента. Соглашение о сотрудничестве между двумя странами было подписано еще до вступления в ЕАЭС.

В Таджикистане снова прозвучали обвинения в адрес Ирана

Отношения между Таджикистаном и Ираном охладились после визита лидера Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири в Тегеран в 2015 году. В последнее время в Таджикистане стали чаще говорить о религиозных проблемах в связи с ухудшением иранско-таджикских отношений. Статья религиоведа Камара Нурулхакова «Шиизм: идеология и практика», опубликованная на сайте центра исламоведения при президенте Таджикистана, стала одной из часто обсуждаемых тем на минувшей неделе.

Автор статьи, намекая на действия Ирана во время гражданской войны в Таджикистане, обвинил Иран в попытках внедрить политический ислам в таджикское общество. Камар Нурулхаков утверждает, что Тегеран «разжег» гражданскую войну, оказывая поддержку ПИВТ. Он также отметил, что Иран пытался распространить идеи шиизма в Таджикистане.

Иранская сторона на эту проблему пока никак не отреагировала. Однако в августе этого года Тегеран выступил с протестом против документального фильма, который показали по государственному телеканалу в Таджикистане. В фильме высказывалось мнение, что «убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов в 1990-е годы были совершены при финансовой поддержке Тегерана».

После того, как страны Центральной Азии получили независимость, Иран в числе первых признал их независимость и начал открывать свои посольства в этих странах. Отношение Тегерана к Таджикистану, народ которого говорит на одном языке с жителями Ирана, было особенным. Иран, который соперничает в Турцией за влияние в Центральной Азии, в годы гражданской войны в Таджикистане бесплатно обучал таджикских студентов. Конкретных сведений о количестве таджикских студентов, получивших образование в Иране, нет. Однако даже в послевоенные годы в иранских городах Казвин, Тегеран, Мешхед, Кум, Исфахан часто встречались таджикские студенты.

Кроме этого, несмотря на отсутствие приглашения со стороны официальных властей, таджикских студентов также можно было встретить в религиозных учебных заведениях в приграничных с Пакистаном регионах, населенными преимущественно суннитами. Вместе с тем в тяжелые для Таджикистана годы ряд представителей интеллигенции страны проживали в Иране. Однако нынешний Таджикистан во всем этом, похоже, пытается найти мотивы «исламизации». Лишним теперь будет говорить о вопросе создания союза персоязычных стран, поднятом в годы президентства в Иране Махмуда Ахмадинежада.

В этом году в Таджикистане начали активно закрываться иранские культурные центры, представительства компаний, заводы и фонды. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время своего весеннего визита в страны Центральной Азии не стал заезжать в Таджикистан, глава Таджикистана Эмомали Рахмон не поехал на инаугурацию повторно избранного президента Ирана Хасана Роухани.

Узбекистан, «подвергший критике» Турцию

С приходом к власти в Узбекистане Шавкат Мирзияев придает большое значение отношениям со странами Центральной Азии. Он побывал с «историческими» визитами во всех странах региона и 25 октября посетил с делегацией Турцию, где подписал десятки документов. Соглашения подписаны на общую сумму свыше трех с половиной миллиардов долларов. Этот визит узбекского президента в Турцию после 18 лет перерыва также был назван «историческим». Вместе с тем, несмотря на ожидания, вопросы по введению безвизового режима между двумя странами в ходе визита не были решены. Однако граждане Турции могут получить визу Узбекистана без приглашения в течение трех дней.

Президент Узбекистана во время встречи с президентом Турции сказал, что «по нашим глазам видно, как за 20-летний перерыв мы соскучились друг по другу», а президент Реджеп Тайип Эрдоган завершил свое выступление отрывком из стихотворения узбекского поэта.

Отношения Узбекистана и Турции охладели в середине 1990-х годов после того, как лидеры узбекской оппозиции Мухаммад Салих и Абдурахим Пулатов получили политическое убежище в Турции. Тогда же был отменен и безвизовый режим. Президент Турции Эрдоган побывал с визитом в Узбекистане после кончины первого первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Недавно президент Шавкат Мирзияев призвал своих соотечественников, проживающих за пределами Узбекистана, вернуться на родину. После этого проживавший в Турции узбекский писатель Нурулло Отаханов решил вернулся в Ташкент. Он был задержан по прилету в столицу Узбекистана в международном аэропорту, но позднее отпущен.

В то время как Каримов воздерживался от тесных взаимотношений с соседними с Узбекистаном странами, Мирзияев с приходом к власти делает шаги по налаживанию связей с другими странами. Свидетельством тому является и визит президента Мирзияева в Турцию.

Материал Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода)