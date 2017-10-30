В Туркеменистане медалью имени отца президента награжден сын президента

В числе награжденных медалью имени отца президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедова оказался и сын президента республики майор Сердар Бердымухамедов, ему вручили медаль имени его дедушки. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана». Он был награжден медалью «за заслуги перед отечеством» вместе с другими работниками силовых ведомств.

Как подчеркивает издание, Госинформагентство ТДХ не указало Бердымухамедова в списке получивших награду. Агентство «Фергана» указывает, что Сердар Бердымухамедов – единственный сын президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. По неофициальной версии, он готовится к роли преемника отца. Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода) также отмечало, что именно об этом может говорить его политическая активность. Радио обратило внимание на то, что туркменские государственные СМИ широко освещают встречи Сердара с деятелями республики.

Сердар учился в Дипломатической академии МИД России. После ее окончания работал в руководстве Госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, пишет агентство. Сердар Бердымухамедов также работал помощником прокурора Ахалского велаята, был главой департамента в МИД, избирался депутатом парламента республики.

Медаль в честь Мяликгулы Бердымухамедова учредили в августе этого года. Дед Сердара был учителем, начальником отдела исправительно-трудовых учреждений.