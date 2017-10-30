В Сомали жертвами террористов стали 26 человек

В Могадишо жертвами террористов стали 26 человек, десятки ранены. Ответственность за нападение на гостиницу Nasa Hablod-2 в столице Сомали взяла на себя группировка «Аш-Шабаб». Нападению группы вооруженных экстремистов началось с подрыва заминированного автомобиля у ворот гостиницы.

В тот же день в Могадишо был подорван другой автомобиль – у здания парламента страны. Данные о нанесенном ущербе уточняются.

Оба кровопролитных инцидента произошли через две недели после мощного взрыва на оживленном перекрестке в Могадишо. Тогда жертвами нападения стали 358 человек. Правительство Сомали обвинило группировку «Аш-Шабаб» во взрыве 14 октября. Сама группировка не заявляла о своей ответственности.