Глава иракского Курдистана не будет продлевать свои полномочия

Глава Курдского автономного района Ирака Масуд Барзани не будет продлевать свой президентский срок.

В минувшую субботу он передал в региональный парламент план разделения своих полномочий между парламентом и правительством. 29 октября документ будет рассмотрен.

На 1 ноября намечены всеобщие выборы в иракском Курдистане.

22 октября ведущая курдская оппозиционная партия призвала Барзани уйти в отставку. Политики обвинили его в утрате контроля над нефтеносными районами провинции Киркук, которые заняли правительственные войска.

Иракская армия при поддержке лояльных Багдаду шиитских формирований начала вытеснять курдские отряды из Киркука в ответ на референдум о независимости, проведенный властями курдской автономии 25 сентября. В ходе голосования более 93 процентов участников высказались за независимость от Ирака. Киркук не входит в состав курдской автономии, но тем не менее, избиратели провинции приняли участие в референдуме. Багдад объявил его незаконным.