В Норвегии обнаружили обломки пропавшего российского вертолета

Норвежские спасатели нашли на дне океана обломки ранее пропавшего вблизи острова Шпицберген российского вертолета, говорится в Twitter'е поисково-спасательной службы Норвегии.

Обломки вертолета, вероятно, расположены на глубине 209 метров в 2,2 км к востоку от мыса Хееродден.

Ранее сообщалось, что российский самолет Ил-76, направленный Министерством по чрезвычайным ситуациям России, прибыл в Норвегию со спасательной бригадой для оказания помощи в поисках экипажа и пассажиров российского вертолета Ми-8, пропавшего без вести в арктическом архипелаге в Свальбарде. Пресс-секретарь местного губернатора сказал, что самолет Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Раменское и прибыл 29 октября с командой из 40 спасателей.

ТАСС цитирует представителя МЧС, который сообщил, что среди членов экипажа Ил-76 17 дайверов, имеющих лицензии на проведение глубоководных поисково-спасательных операций. Местный представитель сказал, что экипаж будет базироваться в городе Лонгйир, крупнейшем поселке на Шпицбергене.



Российский вертолет с восьмью людьми на борту упал в море на норвежском архипелаге Свальбард в Арктике 26 октября.

Пассажирами были пять членов экипажа и трое ученых из Института исследования Арктики и Антарктики. Ни один из восьми не был обнаружен, и норвежские представители заявили, что надежды найти живых весьма маловероятны.