В Узбекистане около 80 человек, сотрудничавших с «Узметкомбинатом», взяты под стражу

Яшнабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента 18-20 октября вынес постановление о заключении под стражу до начала суда около 80 сотрудников 49 предприятий, сотрудничавших с акционерным обществом «Узбекский металлургический комбинат» («Узметкомбинатом»). Об этом «Озодлику» сообщил приближенный к следствию сотрудник Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Многомиллиардный «экономический ущерб»

В постановлении суда, копия которого оказалась в распоряжении редакции «Озодлика»​, говорится, что все взятые под стражу лица обвиняются в нанесении экономического ущерба «охраняемым законом интересам государства и общества». Согласно документу, сумма ущерба составляет несколько сотен миллиардов сумов.

Проведение следствия в отношении задержанных лиц, среди которых есть пожилые люди и женщины, возложено на следователей по особо важным делам Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Данное следствие ведется параллельно с уголовными делами, возбужденными в отношении нескольких бывших руководителей «Узметкомбината» после смены в августе этого года руководства предприятия.

По словам приближенного к следствию сотрудника Генпрокуратуры Узбекистана, предприятия, сотрудники которых находятся под арестом, в сговоре с руководством «Узметкомбината» на основании договора сдавали комбинату металлолом от имени других юридических лиц, а затем «противозаконно продавали переработанный металлолом»:

– Арестованные лица составляли через свои предприятия липовые договора о поставке метало-сырья «Узметкомбинату». Однако по этим договорам они напрямую продавали металлопродукцию, которая должна была продаваться исключительно на биржевых торгах, третьим лицам, – сказал сотрудник Генпрокуратуры.

Он добавил, что в отношении арестованных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 167 («Хищение путем присвоения или растраты») и 209 («Должностной подлог») УК Узбекистана.

Однако адвокат одного из арестованных считает, что заявления о том, что сотрудники 49 предприятий продавали «Узметкомбинату» металл на основании липовых договоров, безосновательны.

Он обвинил следователей «в попытке превратить обычные хозяйственное дело в уголовное».

– Во время проверки в металлокомбинате сотрудники прокуратуры изъяли все имевшиеся там договора. Затем к уголовному делу по «Узметкомбинату» внесли дела 49 предприятий. В постановлении говорится, что договора были липовыми. Но там не имеется никаких липовых договоров, все они настоящие. Эти договора нельзя было подделать. Потому что на основании этих договоров в меткомбинат поступало несколько тонн металла, с помощью которых изготавливалась готовая продукция. Помимо этого, на основании договоров, комбинату были выплачены средства на расходы для переработки. Все подписи и печати в договорах настоящие. Однако следователи хотят превратить обычное хозяйственное дело в уголовное, – сказал «Озодлику» адвокат.

Ожидается, что следствие будет длиться три месяца.

Смена акционеров

Напомним, что вслед за комплексной проверкой, проведенной в июле 2017 года сотрудниками Службы национальной безопасности Узбекистана в АО «Узметкомбинат», были сняты с должностей несколько руководителей данного предприятия.

​В этом году правительство Узбекистана передало государственную долю в уставном капитале единственного металлургического предприятия страны – АО «Узметкомбинат» в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group.

Стоит отметить, что SFI Management Group является одной из компаний казахстанского миллиардера узбекского происхождения Фаттаха Шодиева.