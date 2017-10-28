В Италии к 24 годам приговорен носитель ВИЧ-инфекции

В Италии осужден 33-летний носитель ВИЧ-инфекции за умышленное заражение тридцати женщин. Валентино Таллуто приговорен к 24 годам. Он имел половые связи не менее чем с пятьюдесятью женщинами, после того как у него в 2006 году был диагностирован ВИЧ.

Следствие установило, что Таллуто искал своих жертв в социальных сетях и на сайтах знакомств. Он был арестован в ноябре 2015 года, сообщает Би-Би-Си. На судебном процессе адвокат Таллуто уверял, что хотя действия его клиента и были опасными, в них не было злого умысла.

От женщин, которых он инфицировал, заразились еще трое мужчин и один ребенок.

Прокурор заявила в суде, что действия обвиняемого были направлены на то, «чтобы сеять смерть». Она требовала для него пожизненного заключения.