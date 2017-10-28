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Мадрид распустил органы региональной власти в Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой после заседания верхней палаты парламента. 27 октября 2017 года.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря – в этот же день сепаратисты намерены объявить о независимости Каталонии.

На будущей неделе Генеральная прокуратура Испании предъявит главе региональной исполнительной власти Каталонии Карлесу Пучдемону обвинение в мятеже. Об этом сообщил вечером в пятницу, 27 октября, официальный представитель Генпрокуратуры Испании.

Законодательство королевства предусматривает, что за подготовку мятежа виновные лица могут быть осуждены к лишению свободы на 30 лет.

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