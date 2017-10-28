«Узавтосаноат» и GM создали автомобильный альянс

АО «Узавтосаноат» и американская компания General Motors (GM) согласовали создание «Альянса GM-Узбекистан».

Об этом сообщается на сайте gmuzbekistan.uz.

В рамках «Альянса GM-Узбекистан», АО «Узавтосаноат» и GM продолжат сотрудничество по производству автомобилей и двигателей в Узбекистане, а также продвижению и реализации автомобилей под брендами Chevrolet и Ravon на внутреннем и экспортном рынках.

«Реструктуризация взаимоотношений от сотрудничества в формате совместного предприятия к переходу на платформу «Альянса GM Узбекистан» обеспечит большую самостоятельность национальной автомобильной промышленности Узбекистана.

Стороны будут работать над реализацией утвержденных проектов по освоению новых видов продукции. В рамках «Альянса GM-Узбекистан» стороны также будут изучать расширение экспорта автомобилей в страны СНГ и на новые рынки.

Альянс также обеспечит доступ к автомобильным технологиям и ноу-хау GM», – говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте компании GM-Узбекистан.