Власти КР призвали вице-спикера РФ «внимательнее читать документы»

Отдел информационной политики аппарата президента обратился к вице-спикеру Госдумы России Игорю Лебедеву с просьбой «внимательно читать документы, которые он берется комментировать».

«Утверждение депутата Госдумы о том, что «кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России» свидетельствует о полном непонимании им контекста событий, которые он взялся комментировать», – говорится в распространенном сообщении аппарата президента.

В нем говорится, что указ «Об установлении Дней истории и памяти предков» направлен на внесение нового смысла в содержание 7 ноября, который в Кыргызстане отмечается по сей день как национальный праздник. И события 1916 года совершенно справедливо трактуются в нашей стране как причина позитивного восприятия Октябрьской революции».

«Молниеносная реакция господина Игоря Лебедева позволяет предположить, что он не успел внимательно прочитать этот текст. Советуем ему все-таки это сделать…И тогда ему самому станет ясно, что попытка спекулировать на этой теме, а тем более вымещать свое отношение на трудовых мигрантах не вписывается в рамки приличий и не позволительно в отношении суверенного государства», – отмечает аппарат президента.

26 октября вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев сообщил, что в пятницу внесет поправку, которая запретит гражданам Кыргызстана работать на территории России в сфере перевозок по национальным водительским правам. Причиной такого заявления стало установление в Кыргызстане 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков. Лебедев посчитал, что «киргизы сделали национальным праздником день восстания Киргизии против России».