В Таджикистане член ячейки «ИГ» получил 15 лет тюрьмы

Суд Хатлонской области приговорил жителя Яванского район Омонкула Эрназарова к 15 годам тюрьмы за участие в боевых действиях в Сирии на стороне группировки «Исламское государство» («ИГ»). Сообщается, что он не числился в списке лиц, подозреваемых в терроризме.

Сотрудники милиции задержали 25-летнего Омонкула Эрназарова 17 апреля, спустя два месяца после его возвращения из Турции. Как стало известно «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), он в 2015 году уехал на заработки в Россию. В начале следующего года Омонкул сообщил родным, что нашел хорошую работу в Турции. О том, что в это время, Омонкул уже находился в Сирии, никто не знал.

Во время допроса Омонкул Эрназаров признался, что оказался в Сирии по совету своего брата Фазлиддина, который находится в розыске по подозрению в наемничестве, сообщил источник в суде. Омонкул был членом ячейки «Аль-Бухари» группировки «ИГ» – в нее, по его признанию, входили 350 узбеков.

Омонкул Эрназаров в суде признался, что восемь месяцев воевал в сирийском городе Алеппо. По его словам, последние месяцы казна «ИГ» опустела и боевикам платили всего по $30 в месяц. «Ячейка «Аль-Бухари» понесла серьезные потери в боях за Алеппо и эмир Салохиддин приказал нам отступить. Я воспользовался ситуацией –сбрил бороду и под видом глухонемого примкнул к беженцам», – рассказал Омонкул на суде. Спустя несколько недель бывший боевик оказался в Турции, а позже – на родине.

Абдугаффор Саидов, адвокат Омонкула Эрназарова настаивал, что его подзащитного помиловали, ссылаясь на поправки в Уголовный кодекс, дающие властям возможность предоставлять помилование таджикским боевикам, добровольно отказавшимся от службы в иностранных военных группировках, вернувшимся домой и раскаявшимся в содеянном. Но в суде разъяснили, что эта мера применяется только к тем, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях.

Согласно докладу базирующейся в Нью-Йорке аналитической компании Soufan Group, более 700 боевиков из Таджикистана все еще находятся в Сирии и Ираке, однако судьба многих из них неизвестна.