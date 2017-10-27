Правительство Сирии обвиняют в химатаке на Хан-Шейхуне

Эксперты ООН обвинили правительство Сирии в химической атаке на город Хан-Шейхун на северо-западе страны. Такой вывод содержится в докладе Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Расследование велось несколько месяцев. Эксперты пришли к выводу, что сброшенная на город бомба была начинена отравляющим газом зарином. Как утверждается в отчете, снаряды сбросили с истребителей, которые находятся на вооружении только у сирийской армии.

Соединенные Штаты заявили о причастности режима президента Сирии Башара Асада к химической атаке еще в апреле. Сирийское правительство эти обвинения отрицало. Власти страны утверждают, что у них нет запасов отравляющих веществ.

В причастности сирийской армии к применению зарина сомневаются также представители России. На этой неделе Москва заблокировала резолюцию ООН о расследовании химических атак в Сирии. Мандат совместного механизма расследования истекает меньше, чем через месяц.

В результате химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в начале апреля погибли не менее 87 человек, и пострадали более 550.