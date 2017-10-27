Назарбаев утвердил казахский алфавит на латинице и поручил перейти на него до 2025 года (видео)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утром 27 октября подписал окончательный указ о «поэтапном» переводе казахского языка с кириллицы на латиницу до 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Этим же указом Назарбаев утвердил новый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. В нем 32 буквы, в том числе девять букв с апострофами. Они будут использоваться для обозначения шипящих и других звуков, которых обычно нет в языках, использующих латинскую графику.

Предстоящее изменение алфавита – первое после того, как 80 лет назад Казахстан начал использовать кириллицу.

В апреле 2017 года года Назарбаев впервые поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу, в том числе – до конца года лингвисты должны были придумать новый алфавит. На новый алфавит переведут все СМИ, документацию и названия улиц. При этом Назарбаев заверил, что первое время наряду с латиницей в Казахстане будет продолжать использоваться и кириллица, так как смена алфавита может тяжело даться пожилым людям.

Лингвисты при этом далеко не сразу сошлись во мнениях, каким должен быть новый алфавит: ​

Настоящее Время также показывал, какие проблемы говорящим на казахском языке может принести новая латинская графика:

Казахский язык формировался на протяжении XIV-XVII веков как язык родственных тюркских племен, кочевавших на территории современного Казахстана в эпоху распада Золотой Орды. Окончательно он отделился от других языков кыпчакско-ногайской подгруппы в середине XVII века. Первоначально в нем использовалась руническая письменность из 24 букв и словоразделительного знака, а затем под арабско-мусульманским влиянием на территории Казахстана стали пользоваться арабским письмом. В период между 1929 и 1940 годами в казахском языке использовалась латинская графика, а начиная с 1940 года – кириллица.

Нынешний вариант латинского казахского алфавита во многом основан на турецком.

Часть политологов считает, что уходя от кириллицы, образом Казахстан пытается минимизировать влияние России и российской культуры, но казахские власти ранее заявляли, что просто стараются сделать легче интеграцию Казахстана в англоязычный мир.