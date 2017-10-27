Рейды в кафе Ферганы: милиция задержала более сотни человек за «бесцельное гуляние» ночью

23 октября ночью сотрудники Управление внутренних дел Ферганской области задержали более сотни посетителей караоке-заведений, игровых компьютерных клубов и кафе-кальянных, затем посадили их в автобусы и увезли в отделение милиции. Один из задержанных посетителей развлекательных заведений рассказал «Озодлику», что в отделе милиции их продержали два часа в стоячем положении, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, а после чего отпустили.

21-летний Рустам (имя собеседника изменено в целях его безопасности – Ред.), находившийся 23 октября вечером вместе с другом в кафе PlayStation на улице «Сайилгох» в городе Фергане, рассказывает, что сотрудники милиции ворвались в кафе внезапно:

– Мы с другом иногда заходили в это кафе, чтобы поиграть в футбол в онлайн-формате. Время было 11 часов ночи. Неожиданно в заведение ворвались сотрудники милиции с видеокамерами, задержали посетителей, вывели на улицу, затолкали в автобус. Они даже не показали нам свои удостоверения. Когда нас вывели на улицу, мы увидели, как милиционеры выводит посетителей из соседних развлекательных заведений. Нас всех увезли в УВД Ферганской области, – говорит собеседник «Озодлика».

По его словам, в отделении милиции к задержанным отнеслись очень грубо:

– Когда нас завели во двор милиции, сотрудники УВД начали оскорблять всех завдержанных. Они говорили нам: «Бараны, стойте нормально, долбо..., скоты». Задержанных было более сотни человек. Когда несколько человек начали спрашивать, на основании какого закона они были задержаны, более десятка милиционеров накинулись на них и начали заталкивать внутрь здания, говоря: «Ну-ка заходите внутрь, там мы покажем вам закон». Я, например, сказал милиционерам, что я не пьющий, не курящий, сидел в кафе с другом и играл с ним в футбол. Но один из них выкрикнул в мою сторону: «Закрой свой рот, скотина». Они за людей нас не принимали, унижали, – рассказывает «Озодлику» 21-летний Рустам из Ферганы.

Другой собеседник из Ферганы, попросивший не разглашать его имени, говорит, что милиция ворвалась в караоке-кафе, когда они с друзьями пели песню:

– У меня с собой был паспорт и прописка в городе Фергане. Но, несмотря на это, один из милиционеров накричал на меня: «Собака, стань в ряд вместе со всеми». Я объяснил ему, что его действия противоречат закону, а он пригрозил мне, что, если я буду задавать вопросы, он арестует меня на 15 суток. В чем наша вина? В том, что мы гуляли после 11 часов ночи? Ведь ни в одном законе не написано, что гулять ночью запрещено. Или же в городе действует комендантский час?, – возмущается собеседник.

По его словам, 23 октября ночью сотрудники правоохранительных органов задержали более сотни человек, находившихся в развлекательных заведениях на улице «Сайилгох» в городе Фергане. Несмотря на наличие у многих задержанных документов, удостоверяющих личность, всех их два часа продержали во дворе УВД в стоячем положении, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, а после отпустили.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» не представившийся сотрудник УВД Ферганской области подтвердил информацию о том, что 23 октября в городе Фергане были задержаны более сотни человек:

– В городе проводятся рейды в целях обеспечения спокойствия. Мы задерживаем и привозим в отделение граждан, бесцельно гулящих в ночное время. Проверяем их, снимаем отпечатки пальцев, фотографируем и предупреждаем, чтобы они больше не гуляли бесцельно по городу в ночное время. Мы разговариваем с владельцами ночных клубов и кафе, рекомендуем им не работать после 11 часов ночи. Потому что хорошие люди не ходят в кафе после 11 часов ночи, а сидят дома, – заявил нашему радио сотрудник УВД Ферганской области.

Он добавил, что имеется специальный приказ начальника областного УВД о проведении в городе подобных рейдов.

Сотрудник одного из ресторанов в Фергане сообщил «Озодлику» об отсутствии какого-либо запрета на работу развлекательных заведений после 11 часов ночи:

– Не только мы, но и другие рестораны, кафе и столовые в Фергане работают до последнего клиента. Такие рейды проводятся в основном в заведениях, в которых собирается молодежь. Например, в караоке-клубах, игровых компьютерных клубах и кафе-кальянных. Мне кажется, что сотрудникам милиции просто нужна статистика. Поэтому они не ходят по улицам, не задерживают правонарушителей, а просто устраивают рейды в такие заведения, чтобы быстрее выполнить план, – сказал собеседник.

Стоит отметить, что это не первый случай задержания узбекистанцев, гуляющих по городу в ночное время.

В августе этого года «Озодлик» сообщал о том, что в Хорезме милиция задержала около 4 тысяч граждан, «бесцельно гулявших» в ночное время.

Тогда в пресс-службе МВД Узбекистана нашему радио сообщили о том, что большая часть задержанных была арестована на сутки и отпущена после привлечения к штрафу в качестве правонарушителей.

В ходе селекторного совещания в феврале этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев резко раскритиковал действия сотрудников правоохранительных органов и заявил, что большая часть граждан недовольна работой узбекской милиции:

Ўзбекистон президенти февраль ойида ўтказган селектор йиғилишида милиция фаолиятини қаттиқ танқид қилиб, халқнинг улардан норози эканлигини уқтирган эди:

«В прошлом году из органов внутренних дел были уволены 4518 сотрудников, 966 из них – «по негативным обстоятельствам». Большинство из них совершили такие преступления, как взяточничество, злоупотребление и превышение должностными полномочиями. Как в данном случаи можно повысить авторитет сотрудников органов внутренних дел? Если хранители правопорядка и защитники закона сами совершают такие преступления, то к кому со своими проблемами должен обращаться простой народ?», – говорил в ходе февральского селекторного совещания президент Узбекистана.