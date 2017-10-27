В Узбекистане откроется Турецкий бизнес-центр

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в рамках государственного визита в Турцию 26 октября посетил Стамбул. Как сообщило информагентство УзА, главу Узбекистана принял премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, после чего они встретились с представителями финансовых и деловых кругов двух стран.

По итогам встречи стало известно о том, что в целях развития сотрудничества в Ташкенте будет организован Турецкий бизнес-центр.

В этот же день в Стамбуле прошел Узбекско-турецкий бизнес-форум, на котором подписаны соглашения по реализации более 30 совместных проектов общей стоимостью 3,5 млрд долларов в сферах строительства энергетических объектов и дорожной инфраструктуры, производства текстильной продукции, электрооборудования, строительных материалов, организации производств в пищевой и агропромышленности, логистических центров.

Шавкат Мирзияев сообщил, что достигнута договоренность по доведению в ближайшее время товарооборота между Узбекистаном и Турцией до 3−4 млрд долларов в год (в 2016 году – 1,2 млрд долларов).

Днем ранее президент Узбекистана провел в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых было подписано более 20 документов по развитию сотрудничества в разных областях.