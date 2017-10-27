Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику опубликован сегодня на сайте администрации президента. В размещенном на сайте Акорды приложении к указу – представленный Назарбаеву ранее в этом месяце вариант алфавита на латинице, состоящий из 32 букв, в котором несколько специфических звуков казахского языка отображены на письме через добавление апострофа.

В указе президента говорится, что правительству поручено образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить «поэтапный» перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года и принять иные, в том числе законодательного характера, меры в целях «обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Указ вводится в действие со дня его опубликования.

О необходимости утвердить проект алфавита казахского языка на латинской графике Назарбаев заявил 26 октября в Астане на встрече с руководителем администрации президента Адильбеком Джаксыбековым и первым заместителем руководителя администрации президента Маратом Тажиным. Назарбаев заявил на этой встрече о наличии консенсуса в вопросе. Указ об утверждении был подписан в тот же день.

Поручение до конца 2017 года разработать алфавит казахского языка на основе латиницы Назарбаев дал в январе. Некоторые из представленных позднее проектов казахского алфавита на латинице, в частности с использованием диграфов, подверглись критике в социальных сетях. Разработчики варианта алфавита казахского языка на латинице с использованием апострофов, который был представлен президенту Назарбаеву в этом месяце, высказывали мнения о невозможности создать «идеальный» алфавит.

На латиницу до 2025 года власти планируют перевести периодику, документацию и названия улиц. Латиница уже использовалась в Казахстане с 1929 по 1940 год. До 1929 года в стране применялась арабская графика.