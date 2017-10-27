МИД Кыргызстана: Астана по-разному объясняет усиление контроля на границе

Официальный представитель МИД Кыргызстана Айымкан Кулукеева заявила, что усиление контроля на кыргызско-казахстанской границе не отвечает уровню союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами и целям создания Евразийского экономического союза. В заявлении Кулукеева отмечает, что казахстанская сторона «каждый раз по-разному разъясняет причины усиления контроля».

По ее словам, 11 октября комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил, что это исключительно плановая пограничная операция, целями которой является выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности.

14 октября министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев, отмечается в сообщении представителя МИД Кыргызстана, связал ситуацию на кыргызско-казахстанской границе с проведением в Кыргызстане выборов президента страны. В день проведения президентских выборов в Кыргызстане, 15 октября, министерство информации и коммуникаций Казахстана сообщило, что усиление контроля на границе связано с исполнением законодательства ЕАЭС с целью сокращения объема «серого» импорта.

«Таким образом, именно казахстанская сторона неправильно информирует общественность и Казахстана, и Кыргызстана относительно мер, направленных на усиление контроля при пересечении государственной границы Казахстана», – говорится в заявлении официального представителя МИД Кыргызстана Айымкан Кулукеевой.

Заявление Кулукеевой последовало за комментарием МИД Казахстана о мирной акции в Бишкеке.

26 октября общественная организация «Кыргыз чоролору» провела возле здания посольства Казахстана мирную акцию «Кыргыз-казак бир тууган» («Кыргызы и казахи – родные братья»). Участники собрания пояснили, что мероприятие проводится в связи со сложившейся на границе ситуацией. После этой акции МИД Казахстана, как сообщается, заявил, что «кыргызстанская общественность неправильно информирована о ситуации на границе между двумя странами».

С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска.

Очереди на границе Казахстана с Кыргызстаном:

Больше других пострадали водители большегрузных машин со скоропортящимися продуктами на борту. По итогам двусторонних переговоров в Астане 18 октября достигнута договоренность с 19 октября облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом. Водители грузовых машин говорят, что у них ситуация не изменилась. 25 октября пограничная служба Кыргызстана сообщила, что на пункте пропуска «Ак-Тилек» простаивает около 500 грузовых машин.

Сотни машин на кыргызско-казахской границе (17 октября 2017 года):

В Бишкеке активисты обратились к Назарбаеву: