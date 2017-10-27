Россия вложит миллиарды долларов в Ниом, «город будущего» в Саудовской Аравии (видео)

Россия инвестирует миллиарды долларов в «город будущего» Ниом (Neom), который планирует построить Саудовская Аравия. Об этом на форуме в Эр-Рияде заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими

международными фондами, а также привлекать к созданию города Ниом (Neom) ведущие российские компании ... Мы говорим об инвестициях объемом несколько миллиардов долларов», – цитирует Дмитриева ТАСС.

Ниом – проект «города будущего» с бюджетом 500 млрд долларов, независимой экономической зоны в Саудовской Аравии. Королевство собирается сделать Ниом крупным технологическим хабом для Азии и Африки. Он сконцентрируется на биотехнологиях, высокотехнологичном производстве, возобновляемой энергии и других отраслях. Ниом будет полностью обеспечен энергией солнца и ветра.

Проект Ниом – «стартап, размером со страну», как его называют в рекламном ролике – был представлен 24 октября 2017 года.

Площадь города – 26 500 км кв. на берегу Красного моря и залива Акаба, близ Шарм-эль-Шейха. Протяженность береговой территории – 468 км.

Руководить проектом создания города Ниом будет Клаус Кляйнфельд, экс-глава крупной сырьевой компании Alcoa.



РФПИ – суверенный инвестиционный фонд России, с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением.