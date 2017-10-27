Навальный: Кремль ждет от меня комментариев о Собчак

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые подробно прокомментировал планы телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах президента России. Он подчеркнул, что по закону Собчак может выдвигать свою кандидатуру. Но заявил, что не будет обсуждать планы телеведущей.



По словам Навального, в Кремле «очень сильно ждут», что политик будет спорить с Собчак, критиковать ее или вызовет на дебаты. «Давайте не будем дураками и давайте не будем играть в ту игру, которую от нас ожидают», – заявил оппозиционер в эфире своего YouTube канала.

Навальный поблагодарил Собчак за то, что в письме о своем выдвижении она четыре раза упомянула его фамилию, в то время как президент Путин упоминается в тексте лишь однажды. Но заявил, что не сможет отплатить ей тем же. По словам политика, он открыл сеть штабов и собрал волонтеров, чтобы бороться на выборах с «единственным кандидатом – Владимиром Путиным».

О намерении баллотироваться в президенты Ксения Собчак заявила 18 октября. Она назвала себя кандидатом «против всех». Телеведущая обещала снять свою кандидатуру в случае регистрации Навального. Российские власти заявляют, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости по делу «Кировлеса».