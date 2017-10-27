За спасение евреев в годы нацизма впервые наградили араба

В Берлине в министерстве иностранных дел посмертно наградили египтянина Мохамеда Хельми медалью и грамотой причисления к Праведникам народов мира. Он стал первым человеком арабского происхождения, удостоенным этого звания. Его присваивает Израильский институт катастрофы (Холокоста) и героизма национального мемориала «Яд ва-Шем».

Мохамед Хельми – египетский врач, который, работая в Берлине в годы нацизма, спас с риском для жизни семью берлинских евреев. Он прятал от депортации Анну Борос, ее мать и бабушку с 1941 по 1945 год. Мохамед Хельми был за свою самоотверженность отмечен еще при жизни наградой бургомистра Западного Берлина Вилли Брандта.

Решение o награждении Мохамеда Хельми в Израиле было принято уже после его смерти. Он умер в Берлине в 1982 году. Его история стала известна в Израиле только четыре года назад. Тогда же было принято решение о награждении. Но понадобились усилия людей в Берлине и Каире и время, чтобы отыскать его корни для вручения награды.

Именную медаль и диплом о награждении принял из рук посла Израиля в Германии племянник Хельми, врач Насер Котби. Он специально приехал на церемонию из Каира. На церемонии также выступила приехавшая из США дочь Анны Борос – Кариа Гринспун. Сейчас о Мохамеде Хельми в Израиле снимается документальный фильм, трейлер которого был показан на торжественном вечере в Берлине.