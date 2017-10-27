Медведев посетит Узбекистан

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на следующей неделе совершит поездку в Узбекистан с официальным визитом. Планируется, что он поучаствует в заседании Совета глав правительств СНГ и встретится с руководством страны. На 2 ноября запланированы переговоры главы российского кабмина с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

Уже известно, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд корпоративных, межведомственных и межправительственных документов.

Планируется и отдельная встреча Медведева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, сообщил «Московский комсомолец».