Кыргызстан введет госрегулирование цен на уголь из-за запрета в Казахстане его экспорта

Министерство экономики КР предлагает ввести госрегулирование цен на уголь сроком на три месяца. Ведомство поясняет, что из-за проблем на границе с Казахстаном и запрета властями соседней страны экспортировать уголь, цены на топливо в Кыргызстане пошли вверх.

Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение. Минэкономики отмечает, что мониторинг за последний месяц показал резкое увеличение (более 20%) цен на уголь в отдельных регионах республики при сохраняющихся оптово-отпускных ценах. «Это говорит о наличии посреднического звена и, возможно, о необоснованном увеличении розничных цен», – говорится в документе.

В октябре, по данным ведомства, цены на местный уголь увеличились на 6,7 %, на импортный – на 3,9%. По городу Таласу уголь подорожал на 25%.

Одной из причин повышения цен Минэкономики называет проблемы на кыргызско-казахской границе и запрет казахстанскими властями экспорта угля за пределы страны.

«При этих условиях злоупотребления в целях получения сверхприбыли на рынке неизбежны. А устранять злоупотребления в рамках антимонопольного законодательства в настоящее время не представляется возможным», – говорится в сообщении.