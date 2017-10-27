США расширили санкции за нарушения прав человека в КНДР

Соединенные Штаты ввели ограничения против северокорейских военных и чиновников, которые ответсвенны за нарушения прав человека. Под новые санкции попали семеро граждан КНДР и три северокорейские организации, рассказали в министерстве финансов США.

Санкции затронут, в частности, главу департамента военной безопасности КНДР, министра труда, а также одну из строительных компаний. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что северокорейские военные причастны к преследованию диссидентов, а также охотятся за беженцами из страны по всему миру. Ограничения, по его словам, также направлены против «финансовых посредников», которые используют доход от принудительного труда для поддержки режима.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия препятствует усилиям США избавить Северную Корею от ядерного оружия. В сентябре Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР. Это стало ответом на ракетные запуски и заявление Пхеньяна об успешном испытании водородной бомбы.