В Швеции пройдет международный фестиваль, посвященный государственному деятелю Узбекистана Шарафу Рашидову

С 17 по 20 ноября в Швеции пройдет VI Международный фестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum (OEBF), посвященный 100-летнему юбилею государственного деятеля Узбекистана и известного писателя Шарафа Рашидова, сообщает Kommersant.uz.



Как отмечают организаторы ежегодного фестиваля, которыми выступили Eurasian Creative Guild (London) и издательский дом Hertfordshire Press, решение приурочить фестиваль к юбилею Шарафа Рашидова принято с целью популяризации творчества великого узбекского писателя по всему миру.



В рамках фестиваля в Стокгольме будет презентована повесть «Кашмирская песня» Шарафа Рашидова на английском языке, изданная в новой редакции в Лондоне в 2017 году издательским домом Hertfordshire Press. Также презентация книги запланирована в Нью-Йорке, Вашингтоне, Минске, Астане, Алматы, Бишкеке и на родине писателя.



Фестиваль OEBF является ежегодным культурным событием евразийского пространства уже на протяжении многих лет. За четыре дня фестиваля будут проходить выставки, семинары и научные конференции, книжные ярмарки и презентации книг, встречи с поэтами и писателями.