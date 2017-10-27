Twitter запретил рекламу от аккаунтов Russia Today и Sputnik

Twitter запретил рекламу от аккаунтов телеканала RT (Russia Today) и агентства Sputnik, финансируемых Кремлем. В руководстве соцсети пояснили, что приняли такое решение, основываясь на выводах американского разведывательного сообщества.

Компания направит на благотворительность почти два миллиона долларов, полученных от продаж рекламы RT и Sputnik за последние шесть лет. Все средства передадут на исследования об использовании Twitter'а во время выборов.

Министерство иностранных дел России назвало решение «нарушением свободы слова» и пообещало принять ответные меры. Главный реадктор RT Маргарита Симоньян заявила, что они могут коснуться американских СМИ в России.

В январе американские спецслужбы обнародовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ.​ Значительная часть отчета была посвящена роли Russia Today и Sputnik. В документе утверждается, что Кремль использовал эти СМИ для подрыва западного «либерального демократического порядка».

В докладе, в частности, подчеркивается, что действия Москвы были направлены на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Кремле эти обвинения отвергли.