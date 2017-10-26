В Таджикистане служащий слег в больницу после увольнения с новой должности за полчаса

У Рустама Солиева есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса – он проработал заведующим отделом народного образования Восейского района всего полчаса. Глава администрации Восейского района Мусо Гафурзода аннулировал решение министра образования и науки о назначении нового заведующего райОНО через всего полчаса после того, как Рустам Солиев занял эту должность, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

Словесная перепалка с председателем районной администрации привела несостоявшегося заврайОНО на больничную койку – сейчас он находится в Кулябской зональной клинике по лечению заболеваний сердца.

Рустам Солиев рассказал, что его назначение на должность заведующего райОНО ранее было согласовано главой района с министром образования и науки Таджикистана. Но спустя полчаса работы на новом посту председатель хукумата по не понятной причине освободил его от должности.

Рустам Солиев более тридцати лет работает в сфере народного образования – был учителем, директором школы, руководил местным отделением Госслужбы контроля в области образования. Последние годы работал заместителем заведующего отделом народного образования Восейского района. «Все, хватит. Я больше не хочу работать в сфере образования», заявил Рустам Солиев.

Глава района Мусо Гафурзода отказался комментировать свое решение. «У нас ничего не случилось, все в порядке», – заявил он. Как стало известно, председатель райадминистрации уже назначил на должность заведующего райОНО другого человека.