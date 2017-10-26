Трамп: Россия препятствует давлению на Пхеньян, а Китай способствует

Президент США Дональд Трамп заявил 25 октября, что Россия препятствует усилиям США избавить Северную Корею от ядерного оружия, в то время как Китай оказывает помощь в этом. В интервью Fox Business Network Трамп сказал, что было бы легче разрешить ядерную проблему Северной Кореи, если бы у США и России были лучше отношения.

По его словам, «Китай помогает нам, а Россия идет другим путем и вредит тому, что мы пытаемся получить». Так Трамп прокомментировал действия своей администрации по убеждению других стран оказать давление на Северную Корею посредством строгих экономических санкций.

Испытания ядерного оружия и ракет, проведенные Северной Кореей, и обмен угрозами между Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном привели к росту напряженности на Корейском полуострове. Трамп пытался оказывать давление на Россию и Китай, чтобы способствовать обузданию ядерной программы Пхеньяна. В то время как Россия поддерживает отношения с Пхеньяном, Китай является крупнейшим торговым партнером и союзником Северной Кореи, на долю которого приходится более 90 процентов торговли Северной Кореи.

Отношения США и России были испорчены после аннексии Россией Крыма в 2014 году, поддержкой сирийского правительства и утверждениями, что Москва вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. Высказывания Трампа на телеканале Fox News вновь привлекли внимание к его обещанию во время прошлогодней кампании улучшить отношения с Москвой. Трамп заявил, что если бы у США были хорошие отношения с Россией ситуация с Северной Кореей была бы легче урегулирована.