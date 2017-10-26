Россию назвали главным «экспортером» боевиков в «ИГ»

Россия оказалась главным поставщиком иностранных наемников для запрещенной в ряде стран террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в докладе американской консалтинговой группы Soufan Center, на который обратили внимание в РБК. В феврале этого года президент Владимир Путин говорил, что в Сирии на стороне боевиков воюют около 4 тысяч россиян.

В исследовании под названием «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения» отмечается, что в данный момент за «ИГ» воюют 3417 россиян. На втором месте – Саудовская Аравии (3224 человека), третью строчку занимает Иордании (3 тысячи человек). На четвертом месте оказались Франция и Тунис. В аналогичном докладе в 2015 году эта страна была главным «экспортером» боевиков в «ИГ».

По мнению экспертов, этим государствам следует опасаться возвращения соотечественников из Ирака и Сирии, по мере сокращения территории, которую в этих странах контролирует «ИГ». Пока деятельность вернувшихся боевиков не привела к росту числа терактов, но это может произойти в будущем, предупреждают они.

В Россию, как следует из отчета Soufan Center, вернулись 400 человек, воевавших за «Исламское государство», в Саудовскую Аравию – 760, в Иорданию – 250, во Фрацию – 271, а в Тунис – 800.

В феврале этого года президент России Владимир Путин говорил, что в Сирии на стороне боевиков воюют около 4 тысяч россиян и еще около 5 тысяч выходцев из стран бывшего СССР.

А в конце 2015 года представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о том, что на стороне боевиков в Сирии и Ираке воюют около 2400 россиян и приблизительно 5 тысяч выходцев из стран Центральной Азии.

До сегодняшнего дня турецкая полиция не раз сообщала о задержании граждан Узбекистана, которые пытались проникнуть на территорию Сирии, чтобы присоединиться к боевикам «ИГ», а также о проведении рейдов против лиц, занимавшихся вербовкой и переправкой людей в Сирию.

В частности, в октябре 2015 года в турецкие спецслужбы задержали в одном из медресе в Стамбуле 53 граждан Узбекистана и Таджикистана. По данным турецких спецслужб, учеников этого медресе готовили к боям в рядах «ИГ».

​Согласно турецким СМИ, среди задержанных были 24 несовершеннолетних детей, которых готовили стать боевиками террористической группировки.