Отпустить Чийгоза и Умерова просил муфтий Крыма, заявили в Госдуме

В Государственной думе России заявили, что с просьбой о помиловании крымско-татарских активистов Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма. Об этом сообщил замглавы комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек. Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заявляет, что об освобождении Умерова и Чийгоза он договаривался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. «Спасибо президенту Турецкой Республики за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве», – написал Порошенко в Twitter'е.

Заместители председателя запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены утром 25 октября. Их привезли в аэропорт в Симферополе, откуда доставили в Анапу, а после – в Анкару.

Умеров до этого несколько дней находился в больнице, куда попал после оглашения приговора, Чийгоз два года провел в СИЗО. В Анкаре их встретили дипломаты и турецкие военные, обоих сразу поместили в больницу, где провели медосмотр. В Украине, как ожидается, Умеров и Чийгоз окажутся завтра.

Указы о помиловании Умерова и Чийгоза засекречены. Сами крымские татары отказались писать прошение на имя Путина и запретили это делать своим семьям. К муфтию мусульман Крыма Эмирали Аблаеву родственники Чийгоза обращались за помощью лишь один раз – в 2015 году, когда решался вопрос о мере пресечения для замглавы меджлиса. Аблаев тогда вступаться за Чийгоза отказался. О каких-либо других обращениях в муфтият родные Умерова и Чийгоза не знают. При этом известно, что в поддержку крымских татар выступал президент Турции Реджеп Эрдоган. В частности, он заявлял об этом в октябре на встрече с Порошенко в Киеве.

Ахтем Чийгоз был осужден на восемь лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у стен Верховной Рады Крыма. Тогда несколько тысяч крымских татар и проукраинских активистов вышли на митинг против аннексии полуострова. Умеров был приговорен к двум годам колонии-поселения за интервью крымско-татарскому телеканалу ATR, где он высказал мысль о необходимости усиления международного давления на Россию, чтобы вынудить ее покинуть Крым и Донбасс. Правозащитный центр «Мемориал» ранее признал Чийгоза и Умерова политическими заключенными.

​По словам Николая Полозова – адвоката Чийгоза, официального запрета освобожденным на возвращение в Крым нет. Однако и сторона защиты, и родные считают, что в случае посещения полуострова освобожденные окажутся в зоне дополнительного риска. По неподтвержденным данным СМИ, заместителям главы меджлиса уже запрещен въезд в Россию.