В Стамбуле начался суд над отделением Amnesty International

В Стамбуле открылся судебный процесс над 11 правозащитниками, включая руководителя местного отделения международной организации Amnesty International Идиль Эсер и двух преподавателей – из Германии и Швеции.

Активистов задержали в июле в Стамбуле во время семинара по вопросам кибербезопасности и управления информацией. Их обвиняют в связях с «террористической группировкой», которая, по мнению Анкары, пыталась совершить государственный переворот в июле 2016 года.

Amnesty International потребовала освободить правозащитников после ареста, но президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил организацию в подготовке нового переворота в стране, сославшись на данные разведки. Заявление Эрдогана способствовало обострению отношений между Анкарой и Европейским союзом.

Прокуратура Турции запросила для подсудимых от пяти до 15 лет тюремного заключения. Правозащитники отвергают обвинения.