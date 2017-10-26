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В Стамбуле начался суд над отделением Amnesty International

Акция в поддержку правозащитников в Стамбуле, 25 октября 2017 года.

В Стамбуле открылся судебный процесс над 11 правозащитниками, включая руководителя местного отделения международной организации Amnesty International Идиль Эсер и двух преподавателей – из Германии и Швеции.

Активистов задержали в июле в Стамбуле во время семинара по вопросам кибербезопасности и управления информацией. Их обвиняют в связях с «террористической группировкой», которая, по мнению Анкары, пыталась совершить государственный переворот в июле 2016 года.

Amnesty International потребовала освободить правозащитников после ареста, но президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил организацию в подготовке нового переворота в стране, сославшись на данные разведки. Заявление Эрдогана способствовало обострению отношений между Анкарой и Европейским союзом.

Прокуратура Турции запросила для подсудимых от пяти до 15 лет тюремного заключения. Правозащитники отвергают обвинения.

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