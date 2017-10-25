Турцию впервые за последние 18 лет с государственным визитом посетил глава Узбекистана
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25 октября начался первый за последние 18 лет государственный визит главы Узбекистана в Турецкую республику. После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова между Ташкентом и Анкарой наблюдается оживление двусторонних политических отношений.
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