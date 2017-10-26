Узбекистан начал экспорт пассажирских вагонов в Россию и Казахстан

Акционерное общество «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов», которое является единственным в Центральной Азии, вышло на мировой рынок и начало выпуск вагонов пассажирского подвижного состава под фирменным знаком Мade in Uzbekistan, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

В 2016 году вагоны плацкартного и купейного типа 61-911 и 61-907 вызвали значительный интерес со стороны России и Казахстана. Согласно договору, в этом году начался выпуск современной модификации вагонов и до конца 2017 года планируется отправить заказчикам пять вагонов плацкартного типа и столько же купейного. Сертификат соответствия производства международным стандартам завод получил в июне этого года.

В вагонах установлены современные системы очистки воды, кондиционирования воздуха, освещения. Интерьер выполнен в насыщенной цветовой гамме. Внешний дизайн оформлен в соответствии с требованиями заказчика.

Экспортоориентированные вагоны оснащены тележками 68-922 и 68-921 модификаций, которые позволяют скользить по рельсам ровно и с наименьшей качкой. Их производство началось на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов в 2011 году.