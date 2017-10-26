Новиков: Казахстан отказался подписывать дорожную карту, границы с Кыргызстаном не откроются
Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков сообщил, что Казахстан отказался подписывать дорожную карту, направленную на урегулирование ситуации на границе двух стран.
По его словам, казахская сторона информировала, что «даже с учетом подписания дорожной карты, границы не откроются, свободного передвижения не будет».
«Сегодня подписание дорожной карты не состоялось. Мы дальнейшую работу будем выстраивать с учетом механизмов в рамках ЕАЭС, двусторонних консультаций. После этого будут приниматься какие-то решения», – рассказал Новиков журналистам после заседания Евразийского межправительственного совета в армянской столице Ереване.
Министр отметил, что Казахстан объяснил свое решение контрабандой из Кыргызстана. Но, по его словам, такая проблема есть во всех странах ЕАЭС.
Договоренность о создании дорожной карты была достигнута на встрече премьер-министров КР и РК в Астане 18 октября. Проект документа состоит из 48 пунктов, которые направлены на разрешение всех имеющихся вопросов между двумя странами.
Встреча в Астане прошла после осложнения ситуации на границе двух стран. С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска. Больше всего пострадали водители большегрузных машин со скоропортящимися продуктами на борту.
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