В Кыргызстане изберут нового спикера парламента

Спикер парламента КР Чыныбай Турсунбеков заявил об уходе с должности. Об этом он заявил на пленарном заседании 25 октября. По его словам, за полтора года работы на этом посту он старался оправдать доверие народа. Турсунбеков добавил, что уходит с поста спикера, но остается в политике и парламенте.

57-летний Чыныбай Турсунбеков является членом партии СДПК (партия власти). В 2017 году выразил намерение баллотироваться в президенты КР, но потом отказался от данной идеи.

Сегодня же коалиция парламентского большинства выдвинула кандидатом на пост спикера члена фракции «Кыргызстан» Дастана Жумабекова. Члены коалиции на заседании решили поддержать его кандидатуру, оставив вопросы-ответы на рассмотрение общей палаты.

Коалицию парламентского большинства составляют три из шести фракций в парламенте: СДПК, «Кыргызстан» и «Бир Бол». Сам Турсунбеков в заседании коалиции участия не принял.

Завтра, 26 октября, депутаты выберут нового спикера на пленарном заседании.