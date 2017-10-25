В Конгрессе требуют расследования урановой сделки с Россией

Республиканцы в Конгрессе США объявили о новом расследовании сделки времен президента Обамы, в ходе которой российская государственная корпорация «Росатом» купила канадскую фирму, которой принадлежало около 20 процентов поставок урана в США. Республиканские законодатели заявили 24 октября, что хотят знать, полностью ли были изучены ФБР обстоятельства продажи компании «Уран Один» российской корпорации «Росатом» до того, как сделка была одобрена в 2010 году. Председатель сенатского Комитета по юридическим вопросам Чак Грассли написал в Twitter, что министерство юстиции США должно назначить специального адвоката для расследования сделки с ураном.

Новое расследование вызвано давней жалобой президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе снова заявил, что средства массовой информации проигнорировали сделку с ураном, сосредоточившись на том, не вступали ли в заговор с Россией его помощники в ходе прошлогодних президентских выборов. «Это и есть подлинная история, касающаяся России», – сказал он. «Это не рассказ о заговоре, которого не было, а все остальное – мистификация», – заявил Трамп.

Однако демократы считают, что совместные расследования, объявленные 24 октября Комитетом разведки Палаты представителей и Комитетом по надзору за деятельностью палаты и правительственной реформе, являются «массовой утечкой» из расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы, которая в течение нескольких месяцев проводится в Конгрессе и в Министерстве юстиции США.

«Действуя по настоянию президента, который неоднократно отрицал выводы разведывательных органов относительно участия России в наших выборах, они призваны отвлечь внимание и преследовать предпочтительную цель президента нападать на бывшего президента Барака Обаму и его госсекретаря Хиллари Клинтон, которая была противником Трампа на прошлогодних выборах», – сказала представитель Адама Шиффа, конгрессмена-демократа в Комитете палаты представителей по разведке.

Урановая сделка неоднократно подвергалась сомнению республиканцами в Конгрессе, начиная с 2010 года. Член палаты представителей Питер Кинг сообщил, что направил письмо тогдашнему министру финансов Тимоти Гейтнеру, в котором высказывались «очень и очень серьезные опасения по поводу того, почему мы разрешаем российской компании получить доступ к 20 процентов американского запаса урана». Некоторые республиканцы заявили, что Клинтон одобрила сделку после того, как благотворительный фонд ее мужа получил пожертвование в размере 145 миллионов долларов от руководителей, занимающихся урановой сделкой.

У Госдепартамента есть только одно место в группе из девяти членов, которая контролирует иностранные инвестиции в стратегические активы США, одобрившей соглашение. Кроме того, Госдепартамент сообщил, что Клинтон не принимала участия в принятии решения.