Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК

Лидер Китая Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает новостное агентство Reuters. Кроме того, Си Цзиньпин утвержден на второй срок на должность секретаря Центрального военного совета – высшего военного органа страны. В постоянном комитете Политбюро помимо Си Цзиньпина свое место сохранил только премьер-министр Китая Ли Кэцян. Решения были приняты на XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК).

24 октября КПК внесла имя Си Цзиньпина и его идеи о развитии Китая в обновленный устав партии. Как отмечает агентство Reuters, это первый случай после кончины Мао Цзэдуна, когда имя лидера партии упоминается в уставе КПК при его жизни. Отныне в уставе Компартии Китая включены инициативы Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией, созданию экономических коридоров, связующих Китай с Европой, Центральной Азией, Россией, странами Средиземноморья и Персидского залива, а также идея об «абсолютном контроле» КПК над вооруженными силами страны.



Си Цзиньпин руководит Коммунистической партией Китая с 2012 года. В 2013 году он стал председателем КНР (фактическая должность главы государства).