В Ереване встречаются премьеры Кыргызстана и Казахстана

В столице Армении Ереване в рамках заседания глав правительств Евразийского экономического союза сегодня, как ожидается, состоится встреча глав правительств Кыргызстана и Казахстана. Сообщается, что днем ранее состоялись двусторонние переговоры за закрытыми дверями. По информации пресс-службы правительства Кыргызстана, основу переговоров премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова с казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым составили вопросы двустороннего сотрудничества. Детали встречи не сообщаются.

Официальные СМИ Казахстана сообщили ранее, что Исаков и Сагинтаев обсудят подписание дорожной карты, описывающей «вопросы двустороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО».

Договоренность о создании дорожной карты была достигнута на встрече премьер-министров в Астане 18 октября. Тогда же была создана и рабочая группа из числа руководителей профильных министерств и ведомств под руководством первых вице-премьеров.

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября. На пропускных пунктах в приграничных с Казахстаном областях Кыргызстана скопились очереди из людей, образовались километровые заторы из автомобилей. Больше всех пострадали водители большегрузных машин, провозивших скоропортящиеся продукты.

На переговорах в Астане главы правительств двух стран договорились облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом с 19 октября. Кыргызская сторона сообщает, что на некоторых пограничных пунктах по-прежнему наблюдается скопление грузового транспорта, ожидающего проезда на казахстанскую территорию.