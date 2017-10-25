Лидеры курдов в Ираке предложили «заморозить» итоги референдума о независимости

Региональное правительство курдской автономии Ирака вечером во вторник предложило «заморозить» результаты проведенного в прошлом месяце референдума о независимости, сославшись на необходимость предотвращения дальнейшего насилия и содействия диалогу с Багдадом. 25 сентября курдская автономия Ирака на референдуме подавляющим большинством высказалась за независимость от Ирака. Багдад не признал голосование законным. Против референдума выступили также региональные державы – Иран и Турция, а также большинство правительств стран Запада.

«Продолжающиеся боевые действия не приведут стороны к победе и лишь приведут страну к беспорядку и хаосу, затронув все аспекты жизни», – говорится в заявлении курдского правительства в Эрбиле. Правительство автономии предложило ввести в курдской области режим прекращения огня, заморозить результаты референдума и начать «открытый диалог» с федеральным правительством в Багдаде.

Правительство Ирака, которое ранее потребовало отмены результатов голосования до начала переговоров с лидерами курдов, пока не прокомментировало предложение курдов о «заморозке».

Иракская армия при поддержке проиранских боевиков-шиитов на прошлой неделе заняла нефтеносную провинцию Киркук и другие районы, перешедшие под контроль курдских формирований пешмерга после того, как регион был освобождён от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство».

Несколько десятков бойцов пешмерга и около 10 членов шиитских формирований были убиты в ходе столкновений, тысячи курдов бежали из Киркука в города Сулеймания и Эрбиль.