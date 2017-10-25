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Ксения Собчак: Навальный – самый успешный проект последних лет

Ксения Собчак с Алексеем Навальным и гримером на телеканале «Дождь», 24 июня 2015 года.

Ксения Собчак на своей первой пресс-конференции, посвященной ее намерению участвовать в президентской кампании, пообещала добиваться регистрации Алексея Навального в качестве кандидата.

Собчак назвала Навального «самым успешным политическим проектом в стране за последние годы». В случае, если Алексей Навальный будет допущен к выборам, Ксения Собчак выразила готовность присоединиться к его команде.

Собчак намерена добиваться регистрации Навального
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Ксения Собчак представила участникам пресс-конференции главу своего избирательного штаба политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко. Он – один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина на выборах 1996-го года. Малашенко также стоял у истоков «старого» НТВ, который был уничтожен в начале двухтысячных годов при начале «огосударствления» российских медиа.

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