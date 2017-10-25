Правительство Узбекистана разрешило проводить операции по пересадке печени и почки

Правительство Узбекистана утвердило временное положение о порядке близкородственной трансплантации почки и доли печени.

Операции будут проводиться только в государственных клиниках, и донорами смогут быть только родственники человека, нуждающегося в пересадке органа.

Документ будет действовать до дня вступления в силу Закона «О трансплантации органов, тканей и (или) клеток человека». Ожидается, что его проект до конца текущего года должны внести в Кабинет Министров.

Окончательное решение о необходимости проведения трансплантации принимается специальной комиссией, утверждаемой Минздравом.

Стоит отметить, что до этого узбекистанцы, нуждающиеся в трансплантации внутренних органов, обращались за помощью в зарубежные клиники.