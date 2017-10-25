В Таджикистане не будет введен лимит на подачу электричества

В Таджикистане в осенне-зимний период не будет введен лимит на подачу электричества, заявили в энергохолдинге «Барки точик» 24 октября. В стране построены малые ГЭС, а также ТЭЦ, что позволяет перезимовать без лимита на электричество, говорится в сообщении компании.

Одновременно «Барки точик» просит население бережно использовать электроэнергию, не допускать расточительства и своевременно оплачивать счета за использованную электроэнергию

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 14 октября на встрече с предпринимателями, напомнил, что в прошлом году в эти дни население уже получало электроэнергию по лимиту - лишь 10 часов в сутки.

«Но, как видите, лимит не введен. Мы намерены полностью отказаться от практики введения лимита. Но все зависит от самих жителей страны, в частности от предпринимателей, как они будут распоряжаться электроэнергией», – отметил президент.

Глава государства также сообщил, что в конце будущего года будет запущен первый агрегат Рогунской ГЭС, а следом – второй, после чего ограничения на потребление электроэнергии в стране уйдет в историю.

В прошлом году лимит на потребление электроэнергии в регионах Таджикистана официально был введен с 1 ноября. Тогда ограничения не коснулись только столицы и крупных городов.