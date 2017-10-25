Россия заблокировала в СБ ООН расследование химических атак в Сирии

В Совете Безопасности ООН Россия заблокировала продолжение расследования применения химического оружия в Сирии.

Во вторник Россия наложила вето на резолюцию о возобновлении мандата специальной миссии по этому вопросу (Совместный механизм расследования). 11 членов совета проголосовали «за». Китай воздержался.

Ранее Россия предлагала перенести на 7 ноября рассмотрение документа, подготовленного США, но предложение принято не было.

26 октября международные эксперты представят последний доклад о расследовании химических атак в Сирии.

17 ноября истекает мандат Совместного механизма расследования, созданного ООН и Организацией по запрещению химического оружия в 2015 году. В 2016-м мандат миссии был продлен.

Режим Башара Асада отвергает обвинения ООН в неоднократном применении химического оружия в ходе сирийского конфликта, в частности при авиаударе по Хан-Шейхуну (провинция Идлиб) в апреле этого года, когда от отравления ядовитым газом зарин погибли более 80 мирных жителей.

Всего – по данным экспертов – химическое оружие применялось в Сирии за последние 6 лет более 30 раз.