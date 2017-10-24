В Оше помянули журналиста Алишера Саипова (видео)
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В городе Оше сегодня, 24 октября, помянули узбекского независимого журналиста Алишера Саипова, убитого 10 лет назад. Сегодня же открылся мемориальный Дом-музей его имени.
Сегодня в Оше открылся Дом-Музей Алишера Саипова. Об этом «Озодлику» сообщил младший брат погибшего журналиста Шахрух Саипов. По его словам, под музей семья журналиста отвела одну из комнат дома, где он родился и вырос, а в качестве экспонатов были выставлены личные вещи Алишера Саипова, его одежда, фотографии, записи и прочее.
Независимый узбекский журналист Алишер Саипов был убит среди белого дня в кыргызском городе Ош 24 октября 2007 года. Его убийство было зверским: сначала пуля киллера попала в ногу журналиста, затем – контрольный выстрел. На тот момент ему было 26 лет. Его убийцы до сих пор не найдены.
Алишер Саипов сотрудничал с такими радиостанциями как «Озодлик», «Голос Америки», Би-Би-Си, Mashhad и информационным агентством «Фергана». В своей профессиональной деятельности освещал политические, религиозные события, происходившие в Ферганской долине, а также писал на темы безопасности и прав человека.
В 25 лет он открыл газету «Сиёсат» («Политика»), которая выходила еженедельно и распространялась не только в Кыргызстане, но и в Узбекистане.
Коллеги Алишера Саипова считают, что причиной смерти журналиста послужила его профессия. Спустя восемь месяцев после убийства Алишера Саипова его отец Аваз Саипов обвинил ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова в заказе убийства сына. Правоохранительные органы Кыргызстана не отрицали, что следы преступления ведут в соседний Узбекистан.
По официальным данным, дело Алишера Саипова расследует межрегиональное управление Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).
Дочери погибшего Зулайхо в этом году исполнилось 10 лет.
В Вашингтоне, в Музее новостей, установлен мемориал с именами погибших журналистов. Там значится имя и Алишера Саипова.
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