Узбекистан заинтересован в поставках продукции российского ЛПК

Узбекистан заинтересован в поставках лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью из России. Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель председателя правления «Узагротехсаноатхолдинг» Cаидаббос Сайдаминов.

Делегации Узбекистана накануне обсудила в России возможности применения российского опыта строительства домов из дерева в Узбекистане; гости также посетили производство деревянных домокомплектов из клееного бруса и демонстрационные кварталы деревянных домов, сообщает Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

«Узбекистан заинтересован в поставках лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью из России. Прежде всего, наши страны должны наладить сотрудничество в области технологий деревянного домостроения. В климатических условиях Средней Азии современные разработки в деревянном строительстве позволят создать качественное и доступное жилье», – привели в пресс-центре слова Сайдаминова.

Как отметили в пресс-центре, уже сегодня в ряде регионов России с применением деревянных конструкций строятся детские сады, спортивные сооружения, расселяется ветхое и аварийное жилье.

«Минпромторг работает над введением квот на строительство деревянных социальных объектов. Предполагается, что их доля будет достигать как минимум 30%. Также планируется увеличить долю применения продукции деревянного домостроения в общем объеме строительства на территории Российской Федерации до 20% к концу 2025 года», – говорится в сообщении.

В России в настоящее время производится широкий перечень древесных строительных материалов, в том числе клееный брус, фанера, плиты ОСП, ЛВЛ-брус и другие. В последние 10 лет показатели выпуска фанеры выросли на 33%, плит ДСП – на 31%. Также был начат, в том числе, в рамках импортозамещения, выпуск ранее не производившихся деревянных материалов, например, плит ОСП.