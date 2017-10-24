Таджикистан призвал Иран прекратить политико-религиозные игры

Центр исламоведения при президенте Таджикистана вновь обвинил Иран в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. На официальном сайте ведомства 21 октября был размещен материал «Шиизм: идеология и практика», в котором Тегеран призывают отказаться от политико-религиозных игр в отношениях с Душанбе.

В публикации говорится, что к тупику в некогда дружественных отношениях между двумя странами привели попытки Ирана по исламизации таджикского общества, пропаганде идей шиизма.

Автор материала – Камар Нурулхаков, сотрудник Центра исламоведения, пишет: «хотя и Иран и Таджикистан в восстановлении и развитии стратегического партнерства не нуждаются в каких-либо политико-религиозных играх».

В материале вновь звучат обвинения в адрес Ирана в поддержке и финансировании определенной стороны в пятилетней гражданской войне в Таджикистане. Автор резюмирует, что сегодня Душанбе имеет право обратиться в ООН с требованием возместить экономический и моральный ущерб, нанесенный Ираном в братоубийственной войне, в которой было убито свыше 150 тысяч человек.

Камар Нурулхаков считает дружбу правительства Ирана с Таджикистаном изначально целенаправленной и корыстной, целью которого была пропаганда шиитского мазхаба в таджикском обществе. Автор подчеркивает, что Иран в прошлом пытался пропагандировать идеи шиизма через запрещенную в стране Партию исламского возрождения.

Посольство Ирана в Таджикистане пока никак не отреагировало на данный материал.