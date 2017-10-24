На Филиппинах встречаются министры обороны АСЕАН, США и России

Визит министра обороны США Джима Мэттиса на Филиппины, начавшийся в понедельник, совпадает с победой над исламистами в городе Марави, достигнутой при поддержке американских военных и с визитом на Филиппины пяти российских военных кораблей. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что Москва так же намерена передать Филиппинам арсенал штурмовых винтовок, миллион патронов и 20 армейских грузовиков в ходе церемонии, которая намечена на среду.

Во вторник Мэттис должен встретиться с президентом Родриго Дутерте, который известен своей резкой антиамериканской риторикой и не скрывает своих планов по развитию связей с соперниками Америки – Россией и Китаем. Накануне встречи с Мэттисом Дутерте должен встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу, который принимает участие во встрече министров обороны стран АСЕАН, проходящей в Маниле. Планируется также встреча Мэттиса с Шойгу.

В среду Дутерте должен посетить российский противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», который вошел в порт Манилы.

Посол США на Филиппинах Сун Ким отверг обеспокоенность в отношении «заигрывания» Дутерте с Китаем и Россией, и отметил, что Соединенные Штаты являются единственным союзником Филиппин, с которым заключен договор о безопасности и имеют гораздо более глубокие связи на Филиппинах, чем другие страны. По словам посла, он не видит угрозы в том, что Китай или Россия предоставляют военную технику Филиппинам.

«На протяжении многих-многих лет мы предоставляем очень важное оборудование Филиппинам. Тот факт, что китайцы и россияне предоставили некоторые винтовки, на самом деле не является причиной беспокойства для Соединенных Штатов», – заявил посол. По словам дипломата, президент Дутерте дал ясно понять: в то время как он развивает отношения с Россией и Китаем, его приверженность союзу с США остается весьма сильной. США на протяжении десятилетий оставались важнейшим военным союзником Филиппин, предоставив военной помощи на сумму более 1 миллиарда долларов с 2000-го года.