В Узбекистане уберут спекулянтов с дехканских базаров

На всех крупных дехканских рынках и в жилых массивах страны в ближайшее время будут созданы специализированные торговые павильоны «Хизмаг-беминнат», которые займутся торговлей сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.

Это решение предусмотрено постановлением президента Узбекистана, которое обязало местные власти на уровне администраций городов, районов и областей оказать содействие в передаче на безвозмездной основе торговых мест на территориях рынков и жилых массивов в населенных пунктах под строительство специализированных торговых павильонов «Хизмаг-беминнат», сообщает Podrobno.uz.

Они будут возводиться с использованием легких конструкций для организации круглогодичной продажи населению разнообразной сельскохозяйственной продукции и других продовольственных товаров по доступным ценам. Снижение цены планируется достичь за счет организации закупа сельхозпродукции непосредственно у производителей без посредников по принципу «поле-магазин».

По оценкам экспертов, появление новых торговых павильонов позволит рыночными методами убрать с базаров спекулянтов, которые значительно завышают цены на сельскохозяйственную продукцию, особенно в зимний период. Единственная проблема – смогут ли власти не только создать достаточное число торговых точек, чтобы избежать ажиотажа и огромных очередей, но и обеспечить их необходимыми объемами продукции.

Напомним, что в Узбекистане в прошлом году объем валовой продукции аграрного сектора достиг 47,4 триллиона сумов. Всего в стране было произведено 8,2 миллиона тонн зерна, 2,9 миллиона тонн картофеля, 11,2 миллиона тонн овощей, свыше 3 миллионов тонн плодов и ягод, 1,7 миллиона тонн винограда, 2 миллиона тонн бахчевых и 2,9 миллиона тонн хлопка-сырца.